Tam kapanma pandemi 1100 TL sosyal yardım ne zaman verilecek? 1100 TL pandemi sosyal destek kimler alamaz?

Tam kapanma sosyal yardım ile pandemi döneminde ekonomik zorluk yaşayanlara destek verilmesi planlanmaktadır. Peki pandemi 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, 100 TL yardım ne zaman verilecek?

Türkiye, koronavirüs pandemisinin etkisini, bulaş oranını en aza indirmek için kısıtlamaları arttırdı. Tam kapanma dönemine giren vatandaşlara, pandemi sosyal destek ödemesi ile, rahat bir nefes aldırmak isteniyor.

E-Devlet aracılığıyla yapılacak 1100 TL yardım başvurusu detayları Bakan Yanık tarafından açıklandı. İşte e-Devlet 1100 TL nakdi yardım başvurusu, tam kapanma yardım başvurusu ile ilgili ayrıntılar...

Pandemi 1100 TL Yardım Kimlere Verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından verilen bilgilere göre sosyal yardım verilecek kişiler şöyle tanımlandı.

Daha önce E-Devlet üzerinden başvurmuş ve SYDV (Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları) tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın hane.

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceği Bakan tarafından ayrıca söylendi. E-Devlet Sorgulama İşlemi için Tıklayınız.

Kimler Sosyal Yardım için Başvuramıyor?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler, İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar.

Pandemi 1100 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

1100 TL tam kapanma sosyal yardımına başvuruda bulunmak isteyenlerin giriş yapacağı platform her zamanki gibi E-Devlet. TC kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde müracaatlar yapılıyor.

TC kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günlerinde başvuru yapabiliyor. Hafta sonu yani cumartesi, pazar günlerinde ise herkes başvurabiliyor.

Pandemi 1100 TL Yardım Ne Zaman Verilecek?

Ödemeler E-Devlet başvurusunda banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, bulunmayanlara ise PTT kartlarına yapılacak. Her ikisi de olmayanların ise evlerine teslim edilecek.

Sosyal yardım ödemeleri tam kapanma süreci sona erene kadar hak sahiplerine ödenecek.