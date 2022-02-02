Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Alex Teixeira, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı sakatlıkların performansını etkiledini söyleyen Teixeira, "Sezona iyi başlamıştım ve gol atmıştım. Takıma yardımcı oluyorudum ama kariyerimde hiç yaşamadığım şekilde arka arkaya sakatlandım. Maalesef en zor zamanlarda takıma yardımcı olamadım. Şu an hiçbir sıkıntım yok ve iyi durumdayım. Umarım gelecek yıllarda takıma daha yararlı olacağım. Kapasitemi ve neler yapabileceğimi biliyorum. Nasıl bir oyuncu olduğumu göstereceğim" dedi.

TALISCA ÇOK İYİ BİR OYUNCU

2016/17 ve 2017/18 sezonlarında Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca'yla siyah-beyazlı takımda oynamak istediğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Talisca çok iyi bir oyuncu. Çin'de ona karşı oynadım. Sonrasında maçlarını da izledim ve harika işler yaptı. Burada birlikte oynamak isterim. Çok iyi bir oyuncu ve burada daha iyisini yapmak isterim" açıklamasını yaptı.

TRANSFERİ SHAKTAR ZORA SOKTU

Jiangsu'dan önce Shaktar Donetsk forması giyen Alex Teixeira, Ukrayna ekibinde oynadığı dönemde Liverpool'dan teklif aldığını ancak transferin gerçekleşmediğini şu sözlerle dile getirdi, "Aslında Shaktar döneminde İngiltere'ye gitmek istiyordum. Liverpool da beni istiyordu. Shaktar bonservisim için çok yüksek bedeller istedi. İşi yokuşa sürdüler ve transfer dönemi kapandı. Ben de bu görüşmelerden çok yorulmuştum. Sonrasında Çin fırsatı çıktı ve teklifi kabul ettim. Benim o dönemde tek isteğim Liverpool'a gitmekti."

Beşiktaş'a geliş süreciyle ilgili ise 32 yaşındaki oyuncu, "Josef, Beşiktaş'a gelmemde inanılmaz derecede etkili oldu. Takımla, şehirle ve kulüple ilgili çok iyi şeyler söyledi. Transfere etkisi oldu. Başkanımıza ve taraftara çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmem için çok çaba sarf ettiler" diye konuştu.

ARAMIZDA SORUN YOKTU

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'la iyi bir ilişkisi olduğunu belirten Teixeira, "Sergen Yalçın bir efsane. Sakatlığım sebebiyle çok fazla çalışma şansı bulamadım. Bundan sonraki kariyerinde ona başarılar diliyorum. Sergen hocayla aramızda hiçbir sorun yoktu. Sakatlığım sebebiyle çok fazla bir araya gelemedik. İletişimimiz çok iyidi. Tüm kalbimle ona başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Önder Karaveli için ise Brezilyalı forvet, "Önder hoca çok kaliteli bir antrenör. Çok zor zamanda geldi. Potansiyelimiz çok iyi ama özgüven sorunu yaşıyorduk. Önder hoca bunu aşmamızı sağladı. Önümüzdeki dönemde üst seviyeye çıkmak istiyoruz." dedi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Beşiktaş'ta çok kaliteli oyuncular olduğunu kaydeden Alex Teixeira, "Herkes her yerde oynayabiliyor. Çin'de forvet olarak oynamıştım. Birçok pozisyonda oynadım. Teknik ekibimizin vereceği karar doğrultusunda her yerde oynayabilirim. Takıma nerede katkı sağlayacaksam orada oynarım" diyerek sözlerini tamamladı. (NTV SPOR)