Talimat değişikliği talebi Beşiktaş'tan geldi

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, bugün Riva’da kulüpler birliği başkanlık seçimi tarihi ve harcama limitleri gündem maddeleri ile ilgili toplandı.

Toplantıda söz alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı oyuncu sayısının değişmesi isteğinde bulundu.

Çebi, pandemi nedeniyle sezonun 2. yarısında yabancı oyuncu sayısının 14’ten 16’ya çıkmasının kulüplerin kısa vadede yararına olacağını ifade etti.

Beşiktaş’a ilk destek Çaykur Rizespor Kulübü’nden gelirken, toplantıya katılan diğer kulüper de değişikliğe olumlu yaklaştı.

Federasyon kulüplerin talebini değerlendirmeye alıp, yeni bir yönetim kurulu toplantısı yapmadan kararı talimatın değişmesi yönünde verdi.

(Ntv Spor)