Taksim Camii imamı kimdir? İşte Taksim Camii son hali (resimleri)

Taksim Meydanı'nda yapımı sona eren Taksim Camii açılıyor. Taksim Camii'nin son halini merak eden vatandaşlar, Taksim Camii imamı kim diye de soruyor. İşte detaylar...

DİĞER HABERLER 28.05.2021 - 12:50 28.05.2021 - 13:03 Kartal Bakışı
Taksim Camii imamı kimdir? İşte Taksim Camii son hali (resimleri)

Taksim Camii vatandaşların hizmetine açılıyor. İçerisinde hat, ebru, geleneksel İslam sanatları için atölyeler bulunan, dışarıdan gelenler için duş alanlarının da yer aldığı Taksim Camii'nde dijital İslam kütüphanesi ve kitapevi de yer alıyor.

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Taksim Camii İmamı Kimdir?

Taksim Camii imamının kim olduğuna dair bir bilgi paylaşımı henüz yok. Belli olduğunda haberimizde eklenecektir.

Taksim Camii Son Hali Resimleri

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