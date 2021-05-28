Taksim Camii imamı kimdir? İşte Taksim Camii son hali (resimleri)

Taksim Camii vatandaşların hizmetine açılıyor. İçerisinde hat, ebru, geleneksel İslam sanatları için atölyeler bulunan, dışarıdan gelenler için duş alanlarının da yer aldığı Taksim Camii'nde dijital İslam kütüphanesi ve kitapevi de yer alıyor.

Taksim Camii İmamı Kimdir?

Taksim Camii imamının kim olduğuna dair bir bilgi paylaşımı henüz yok. Belli olduğunda haberimizde eklenecektir.

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