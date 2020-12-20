Takımda moraller yerinde

Sezon başından beri gelgitler yaşayan Kara Kartal, yoğun maç trafiği öncesi hazır. Sergen Yalçın, ilk yarı bitimine kadar olan 9 maçlık bölümün kayıpsız geçilmesini istedi. Aytemiz Alanyaspor yenilgisiyle ayakları yere sağlam basan takımda, Adem Ljajiç, Gökhan Töre ve Valentin Rosier yok. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularından, Erzurumspor mücadelesinin gerçek final anlamı taşıdığını belirtip rakibe saygı duyarak sadece taktik anlayışı sahaya yansıtmalarını istedi. Hocanın üstünde durduğu diğer konu ise kartlar. Aşırı sertlik, rakip ve hakemler ile her türlü temas yasak.

Kupada son 16 takım arasına kalıp lig yenilgisini unutan Kartal’da yüzler gülüyor. As oyuncular dinlendirildikleri için sıkıntı yok. Ümraniye’de takım içinde sağ bek hariç tüm mevkilerde 11 için büyük rekabet yaşanıyor. Başkan kampa uğrayıp her şartta ekibin yanında olduğunu yineledi. Bu akşam Vincent Aboubakar ve Cyle Larin ikilisine çok iş düşecek. Taktik gereği savunma önde kurulup orta alana destek verilecek. Erken gol bulup rahatlama üstünde duruluyor. Atıp attırdıkları gollerle takımın yükünü çeken bu iki futbolcunun performansları direkt skora etki yapacaktır. Kupayı boş geçmeyen Larin formda. Hafta içi görev almayıp dinlenen Aboubakar da yükselen performansını zirveye doğru taşımakta ısrarcı..

(Fanatik)