Takılıp düşmemizi bekleyenlere umut vermeyeceğiz
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Josef de Souza son Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında takım arkadaşlarına moral verdi.
GÜNDEM 06.04.2021 - 11:56 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Üst üste alınan galibiyetler ardından yaşadıkları kayıpla beraber morallerin bozulduğu Beşiktaş'ta kollar sıvandı.
Kasımpaşa yenilgisinin hemen ardından orta sahanın tecrübeli ismi Josef De Souza maçtan hemen sonra yaptığı konuşmada;
"Bizler Türkiye'nin en büyük takımının oyuncularıyız ve en büyük camiasına hizmet ediyoruz. Bir arada duracağız. Yan yana, sırt sırta. Önümüzde zorlu bir Alanyaspor karşılaşması var. O maçı kazanarak şampiyonluğu ne çok kadar istediğimizi göstereceğiz. Bizim takılıp düşmemizi bekleyenlere umut vermeyeceğiz. Bizi kimsenin yıkmasına müsaade etmeyeceğiz" diyerek takım arkadaşlarına moral verdi. (FOTOMAÇ)
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