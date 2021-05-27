Tahkim Kurulu, Abdullah Avcı kararını verdi

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

GÜNDEM 27.05.2021 - 18:26 27.05.2021 - 18:28 Kartal Bakışı
Tahkim Kurulu, Abdullah Avcı kararını verdi

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazlarını reddetti ve Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL ödenmesine karar verdi.

TFF'nin internet sitesindeki açıklamada, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210.000 TL'nin mahsup edilmesi neticesinde; 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Davalının diğer itirazlarının reddine,

Beşiktaş'ta flaş isim gündemde! Alex Teixeira için Josef'ten destek istendi

Beşiktaş'ta flaş isim gündemde! Alex Teixeira için Josef'ten destek istendi

- Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

#Tahkim Kurulu #Beşiktaş #Abdullah Avcı
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası