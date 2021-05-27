Tahkim Kurulu, Abdullah Avcı kararını verdi

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazlarını reddetti ve Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL ödenmesine karar verdi.

TFF'nin internet sitesindeki açıklamada, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210.000 TL'nin mahsup edilmesi neticesinde; 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Davalının diğer itirazlarının reddine,

- Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.