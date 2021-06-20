Taban rakam belirlendi, Larin'in menajerine iletildi!

Beşiktaş'ta attığı 23 golle çifte kupalı sezonun yıldızı olan Cyle Larin için karar verildi.

FUTBOL 20.06.2021 - 14:40 20.06.2021 - 14:43 Kartal Bakışı
Taban rakam belirlendi, Larin'in menajerine iletildi!

Yönetim, İngiliz ekiplerinin radarında bulunan Kanadalı hücumcunun değerini 13 milyon Euro (135 milyonTL) olarak belirledi.

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 45 maça çıkıp takımın en çok görev yapan futbolcusu olan Cyle Larin, çoğunlukla kanat hattında tamamlayıcı golcü olarak görev yaptığı döneme damgasını vurmuştu

Rakip fileleri 23 kez havalandırarak elde edilen çifte kupanın ana mimarları arasında yer alan Kanadalı futbolcu, ek olarak 6 da asist yaparak tam 29 gole katkıda bulunmuştu.

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Kulüple 1 yıllık sözleşmesi bulunan ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarında olan 25 yaşındaki isim için, karar verildi.

13 MİLYON EURO

Yönetim, yetenekli yıldız için 13 milyon Euro’luk (135 milyon TL) değer belirledi.

Bu miktarın karşılanması halinde Larin’in gidişine onay verileceği futbolcunun menajerine iletildi. (FANATİK)

#larin #Beşiktaş
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