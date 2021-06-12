Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'dan son dakika Ghezzal açıklaması

Aboubakar'ı kadrosuna katan Suudi kulübü Al Nassr kulübü yetkililerinden Ghezzal konusunda açıklama geldi.

GÜNDEM 12.06.2021 - 19:48 12.06.2021 - 19:50 Kartal Bakışı
Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'dan son dakika Ghezzal açıklaması

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon tekrardan kadrosuna katmak istediği Ghezzal için son dönemde Al Nassr'ın teklifte bulunduğu haberleri üzerine kulüp yetkililerinden açıklama geldi. 

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Goal Arabia'nın haberine göre, Al Nassr yetkilileri Ghezzal'ın durumuyla ilgili konuştu. Yöneticiler yaptığı açıklamada Ghezzal için Leicester City'ye bir teklif yapmadıklarını sordu. 

Hatırlanacağı üzere Talisca'dan sonra Aboubakar'ı transfer Al Nassr'ın Ghezzal'ı da istediği iddia edilmişti. Ancak Al Nassr yetkilileri teklif iddialarını yalanladı. 

Geçtiğimiz haftalarda Milli Takım kampında konuşan Ghezzal, "Beşiktaş'ta kesin kalıyorum diyemem çünkü daha Leicester City ile devam eden sözleşmem var ve kulüpler henüz anlaşmadı. Ben kulüplerin anlaşmalarını istiyorum. İstikrara ihtiyacım var ve Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı. (FUTBOL ARENA)

#Al Nassr #Suudi #Beşiktaş
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