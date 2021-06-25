Survivor 2021 kazananı ne kadar para kazanacak? Survivor şampiyonluk ödülü nedir?

TV8'in çok izlenen fenomen yarışması Survivor'da 2021 sezonu sona eriyor. Dörtlü finale Ayşe, Aleyna, İsmail, Poyraz kalmıştı ve önce Aleyna ardından Ayşe SMS sonuçlarına göre veda etmişti. Finale kalan iki isim İsmail ve Poyraz'dan birisi Survivor 2021 şampiyonu olacak.

Survivor 2021 finalinde 2 yarışmacı için bu akşam son oylama yapılacak ve en çok SMS alan yarışmacı 2021'in şampiyonu olacak.

Peki Survivor 2021 şampiyonu ne kadar para kazanacak?

Geçen sezonun şampiyonu Cemal Can'ın 500 bin lira para ödülü aldığı yazılmıştı. Survivor 2021 yarışmasında şampiyon olan yarışmacının ne kadar para alacağı açıklanmadı. Ancak 500 bin ile 1 milyon TL arasında para kazanacağı söyleniyor.