Survivor 2021 final tarihi belli oldu mu? Survivor finali ne zaman, nerede olacak?

Birçok başarılı yapıma imza atan Acun Ilıcalı'nın en gözde programı olan Survivor yabancı ülke versiyonlarıyla da o ülkelerde ekranlara geliyor.

Acun Medya'nın gözde programı Survivor'da finale doğru heyecan ve gerilim tırmanıyor. Adanın zorlu şartlarında elenmemek ve şampiyon olmak için efor harcayan yarışmacılar artık finali bekliyor. Survivor finale doğru dokunulmazlık ve ödül oyunlarında gerilim had safhaya yükselmiş durumda.

Tv8'de Survivor, O Ses Türkiye ve MasterChef yarışmaları sene içinde birbiri ardına yayınlanıyor. İşte Acun Ilıcalı ile Murat Ceylan'ın dönüşümlü olarak sunduğu Survivor'ın final tarihi...

2021 Survivor Final Ne Zaman, Nerede?

Bu konuda Acun Ilıcalı ve ekibinden net bir tarih sözü edilmedi ancak olayın sıkı takipçileri sosyal medyada kulislerden duyduklarını aktarıyor.

Buna göre Survivor 2021 final için söylenen tarih Temmuz ayının ilk günleri... Ocak'ta başlayan yarışma 6 ay sürmüş olacak yine bir rekor gelecek. Temmuz'un ilk günlerinde yapılacak Survivor finali için yine İstanbul düşünülüyor. Pandemiden dolayı geçen yılkine benzer bir final programı öngörülüyor.

İlerleyen günlerde daha net bilgiler ortaya çıkacak.