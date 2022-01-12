TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler'e sürpriz bir oyuncu dahil oldu. Amelie'nin annesi kimdir? sorusu merakla araştırılmaya başlandı. Çiğdem Tunç kim, Amelie'nin annesi kim sorularının yanıtı haberimizde.

Seksenler Dizisi Amelie’nin Annesi

Hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Seksenler dizisine yeni katılan Amelie’nin annesi damadı Çağatay ve Amelie'yi Belçika'ya geri götürmek için Türkiye'ye geliyor. Çağatay'a aklını karıştıracak derecede fazla para teklif eden Ameli'nin annesi Diana, bu planını uygulayabilecek mi? merak konusu. Çağatay ve Ameli Belçika'ya geri mi dönecek Seksenler yeni bölümlerde kesinleşecek.

Seksenler Dizisi Amelie’nin Annesi Diana Kimdir?

Seksenler dizisine yeni katılan Amelie’nin annesini başarılı oyuncumuz Çiğdem Tunç canlandıracaktır. Bizde sizler için başarılı oyuncumuz Çiğdem Tunç’u yakından tanıtacağız ve Çiğdem Tunç kimdir? Kaç yaşındadır? Daha önce hangi dizilerde yer almıştır? Kamera karşısına ilk defa hangi proje ile geçmiştir? Resmi instagram hesabı nedir? Evli mi, sevgilisi var mı? Gibi soruları en iyi şekilde cevaplamaya çalışacağız.

İlker Ayrık Sensenler dizisinden ayrıldı mı?

Çağatay ve Ameli'nin Belçika'ya dönme planları İlker Ayrık Seksenler dizisinden ayrıldı mı sorularını akıllara getirdi. Ameli'nin annesi Diana hanım gelin ve damadını Belçika'ya geri döndürmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu konuda başarılı olabilecek mi ilerleyen bölümlerde belli olacak.

Çiğdem Tunç Kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında?

Seksenler dizisine yeni katılan oyuncumuz Çiğdem Tunç 58 yaşında içindedir ve 28 Ağustos 1963 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kamera karşısına ilk defa 1980 yılında yayınlanan Renkli Dünya isimli dizi ile geçen oyuncumuz aynı zamanda sunuculuk yapmaktadır. Daha önce Tatlı Hayat, Can Dostlar, Alev Alev, Kayıp Kızlar, Şabaniye Genco Geniş Aile, Bizim Yenge, Jet Sosyete, Belalı Baldız, Vay Başına Gelenler Iki Buçuk, Aşk-ı Roman, Çılgın Bediş gibi başarılı projelerde yer alan usta oyuncumuz Çiğdem Tunç kamera karşısında en son 2021 yılında Aleyna Yeşilpınar karakterine hayat verdiği Tövbeler olsun dizisiylr geçmiştir ve oyuncumuz önümüzdeki günlerde Seksenler dizisiyle ekranlarda olacaktır.

Seksenler Çiğdem Tunç Evli Mi, Sevgilisi Var Mı?

Başarılı oyuncumuz Çiğdem Tunç’un hayatında birinin olup olmadığı da araştırılmaya başlanmıştı. Oyuncumuz Çiğdem Tunç evli değildir. Bugüne kadar oldukça başarılı projeler de boy gösteren Çiğdem Tunç 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile dünya evine girmiştir. Ancak çift anlaşılmamış ve 25 Mayıs 2007 yılında yollarını ayırmıştır. Usta oyuncumuz Çiğdem Tunç’un şimdilerde ise hayatında birinden biri yoktur.