Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle diziseverleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Her bölümü büyük ilgiyle takip edilen dizinin yeni fragmanında Masumlar Apartmanı Han'ın dayak yediği ve Han'ı döven kişilerin daha sonra Han'ı sırtlarına alarak taşıdığı görülüyor.

Masumlar Apartmanı sıradışı hikayesi, merakla takip edilen olay örgüsü, güçlü oyuncu kadrosuyla diziseverlerden tam not alıyor. Masumlar Apartmanı yeni bölümde diziseverleri merakta bırakan olaylar yaşanıyor. Geceleri çöp toplamaya çıkan Han bu sefer sert kayaya çarpıyor. Yeni fragmanda Han'ın çöp toplarken dayak yediği görülüyor.

Masumlar Apartmanı Han'ı döven adam kim?

Han'ı döven kişinin kim olduğu sorusu yeni bölümde belli olacak. Masumlar Apartmanı yeni oyuncu hakkında detaylar yeni bölümden sonra güncellenecektir.

Masumlar Apartmanı Han kim?

Hasta babası ve takıntılı Üç kız kardeşi ile yaşayan Han, kendi hayallerinden, hayatından tamamen vazgeçmiş ve hayatını onlara adamış biridir. Tüm hayatı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi bir arada tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.Ayrıca Han kağıt-çöp toplama takıntısı vardır. Han'ın hastalığı ise tıpta dispozofobi diye adlandırılır.

Masumlar Apartmanı Han neden çöp topluyor?

Han, küçük yaşta annesinden sevgi görmemiş, babası da pek ilgi göstermemiş evden hep uzak kalmak için uğraşmıştır. Han ise ailesinden uzakta yatılı okullarda okumuş ve öğretmenine aşık olmuştur. Öğretmenine takıntılı helleriyle dikkat çeken Han, hiç mutlu olamamış ve bu mutsuz halleri ileride takıntılı hale gelmesine neden olmuştur.

Masumlar Apartmanı Han (Birkan Sokullu) kim? Birkan Sokullu Kaç yaşında?

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey ’de 3.lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.