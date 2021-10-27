Süper Lig'in En İyileri ödül törenine Beşiktaş damgası

Fotomaç Gazetesi tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreni gerçekleştirildi.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaşlı futbolcular Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Cyle Larin ile davetliler katıldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE 2020-2021 SEZONUNUN EN İYİLERİ

Yılın kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş)

Yılın takımı: Beşiktaş

Yılın teknik direktörü: Sergen Yalçın (Beşiktaş)

Yılın en değerli Türk futbolcusu: Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Yılın en değerli yabancı futbolcusu: Rachid Ghezzal (Beşiktaş)

Yılın kalecisi: Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Yılın savunma oyuncusu: Vitor Hugo (Trabzonspor)

Yılın orta saha oyuncusu: Josef de Souza (Beşiktaş)

Yılın forveti: Cyle Larin (Beşiktaş)

Yılın kanat oyuncusu: Max Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Yılın jokeri: Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör: Ömer Erdoğan (Atakaş Hatayspor)

Türk futboluna üstün hizmet ödülü: Fatih Terim (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası onur ödülü: Alpaslan Çakar (Ziraat Bankası Genel Müdürü)