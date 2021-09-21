Süper Lig'in 16 takıma düşürülmesi düşünülmelidir

Lig 21 takımdan 20'ye düşürülmesine rağmen, yoğum maç takvimi devam ediyor. TFF, hafta içine de maç koymak zorunda olduğu için takımlar minimum 3 günde bir maç yapmak zorunda kalıyor. Süper Lig gelecek sezon 19 takıma, daha sonra ise 18 takıma düşürülmesiyle takvim biraz daha rahatlayacak. Ancak ligdeki takım sayısı için flaş bir öneri gündeme geldi.

Süper Lig'deki takım sayısıyla ilgili olarak Hürriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Meleke, "16 takım" iddiasını gündeme getirdi. Maç programlarını ve takım sayısını değerlendiren Uğur Meleke, şu ifadelerini kullandı;

"Bu hafta 5 büyük ligin Avrupa'daki 29 temsilcisi de toplamda 10 galibiyet alabilmişler. Biraz da bu işin tabiatı böyle. Manchester City, Southampton önünde tanınmaz haldeydi mesela. PSV kendi evinde 4 yedi. Zaten takım kadrolarının 15 değil 25 kişi olma nedeni bu. Ancak Süper Lig özelinde benim kanaatim, bize 20 takımlı ligin çok lüks olduğu. 18 takımı bile tartışıp belki 16'ya düşürmeyi gözden geçirmemiz gerekirken şu anda içinde bulunduğumuz 20'li turnuva akıl dışı." (SPORX)