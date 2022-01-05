Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana ortaya koyduğu futbolla eleştirilen Kenan Karaman'a Süper Lig'den talip çıktı. 27 yaşındaki forvetin de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Kartal'ın sezon başında transfer ettiği ancak beklenen verimi alamadığı Kenan Karaman'a Süper Lig'den talip çıktı.

Milli futbolcuyu GZT Giresunspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki forvetin de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi

Giresunlu olan Kenan, Süper Kupa maçı sonrası kararını açıklayacak.

Ardından Beşiktaş ve Giresunspor yönetimleri, transferin koşullarını görüşecek. (SABAH)