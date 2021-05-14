Süper Lig'de son haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftanın hakemleri açıklandı.

GÜNDEM 14.05.2021 - 15:00 14.05.2021 - 15:03 Kartal Bakışı
Süper Lig'de son haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ahmet Nur Çebi'den önemli açıklamalar! 'Bu işin takipçisi olacağım'

Ahmet Nur Çebi'den önemli açıklamalar! 'Bu işin takipçisi olacağım'

Göztepe - Beşiktaş maçına Fırat Aydınus atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Serkan Tokat

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Suat Arslanboğa

20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

#son hafta hakemleri#Göztepe Beşiktaş#hakem
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
TakımOAvP
 Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
TakımOAvP
TakımOAvP
TakımOAvP

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Çerez Politikası