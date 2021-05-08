Süper Lig'de sezonun maçı! Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 81 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, 6 puan gerideki rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Eğer rakibini yenerse onu tamamen saf dışı bırakacak ve diğer takipçisi Fenerbahçe'nin kazanması halinde bile son 2 haftada 1 puan şampiyonluğa yetecek.

Beşiktaş sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Bu akşam Galatasaray'a 3 farklı mağlup olmaması veya 2 farklı mağlup olup genel averajda geri düşmemesi durumunda bile Kara Kartal'a son 2 haftada 1 galibiyet şampiyonluk için yetecek.

Müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek dördüncü hakem olacak.

Galatasaray Beşiktaş Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

8 Mayıs Cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak.

Bein Sports 1, Bein Sports 2 kanallarından yayınlanacak.