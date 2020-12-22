Süper Ligde maçların tarihleri belli oldu!

Geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray Beşiktaş karşılaşması 0-0 sona ererek dev derbi golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Gözler şimdi bu sezonun derbi maçında olacak. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman yapılacak? İşte, Süper Lig Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı tarihi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken TFF maç programını duyurdu. Ezeli rakipler Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması bu sezon 19’uncu haftada 17 Ocak 2021 tarihinde oynanacak. İki dev rakip derbiden üstün çıkmak için ciddi mücadele verecek. İşte, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçıyla ilgili ayrıntılar.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın kanal bilgisi ise daha sonra açıklanacak.

İŞTE MAÇ PROGRAMI

16’NCI HAFTA

2 Ocak 2021 Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü

16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor

19.00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor

- 3 Ocak 2021 Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor

19.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş

- 4 Ocak 2021 Pazartesi

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

17’NCİ HAFTA

- 5 Ocak 2021 Salı

16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray

- 6 Ocak 2021 Çarşamba

13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor

16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Trabzonspor - Göztepe

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

- 7 Ocak 2021 Perşembe

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

18’İNCİ HAFTA

- 9 Ocak 2021 Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor

16.00 Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

- 10 Ocak 2021 Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

16.00 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor

16.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

19.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş

- 11 Ocak 2021 Pazartesi

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

19’UNCU HAFTA

15 Ocak 2021 Cuma:

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)

16 Ocak 2021 Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

17 Ocak 2021 Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

18 Ocak 2021 Pazartesi

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

Bay: Aytemiz Alanyaspor

Kaynak: Hürriyet