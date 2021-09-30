Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 8. haftada Beşiktaş kendi sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

FUTBOL 30.09.2021 - 20:18 30.09.2021 - 20:24 Kartal Bakışı
Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

2021-2022 Sezonu Süper Lig 8'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

1 EKİM CUMA

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor! Şimdi de Umut Meraş

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor! Şimdi de Umut Meraş

20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

2 EKİM CUMARTESİ

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 Yukatel Kayserispor - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Göztepe - GZT Giresunspor: Burak Şeker

19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

3 EKİM PAZAR

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Altay: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ali Palabıyık

#Beşiktaş #Sivasspor #hakem
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