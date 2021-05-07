Süper Lig'de 40. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray Beşiktaş derbi hakemi açıklandı

Süper Lig'de 40. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.

FUTBOL 07.05.2021 - 10:40 07.05.2021 - 10:40 Kartal Bakışı
Süper Lig'de 40. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray Beşiktaş derbi hakemi açıklandı

MHK'dan yapılan açıklamaya göre derbi için hakem Cüneyt Çakır görevlendirildi.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı mücadelenin 4. hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

8 MAYIS CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

20.30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

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20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

20.30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.30 Çaykur Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Atakaş Hatayspor - Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

20.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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