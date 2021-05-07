Süper Lig'de 40. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray Beşiktaş derbi hakemi açıklandı
Süper Lig'de 40. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.
MHK'dan yapılan açıklamaya göre derbi için hakem Cüneyt Çakır görevlendirildi.
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı mücadelenin 4. hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.
Galatasaray-Beşiktaş derbisi Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.
8 MAYIS CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER
20.30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
20.30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
20.30 Çaykur Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Atakaş Hatayspor - Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
20.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
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