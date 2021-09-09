Süper Lig'de 4. haftayı yönetecek hakemler belli oldu

TFF tarafından yapılan açıklamayla Süper Lig'de 4. haftayı yönetecek hakemler belli oldu.

FUTBOL 09.09.2021 - 16:43 09.09.2021 - 16:48 Kartal Bakışı
Süper Lig'de 4. haftayı yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.

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Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

11 Eylül Cumartesi:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar

20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol

20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

12 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük

#Süper Lig #hakem #TFF
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