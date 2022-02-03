Süper Lig, verilen 1 haftalık aranın ardından 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte Ahmet Çalık Sezonu'nda 24. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler ve haftanın programı...
Yarın
20.00 Konyaspor - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
20.00 Kayserispor - Hatayspor: Kadir Sağlam
5 Şubat Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Şubat Pazar
16.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler
16.00 A. Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Göztepe - Altay: Sarper Barış Saka (CNN TÜRK)