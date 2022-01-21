22 Ocak Cumartesi günü oynanacak Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Karşılaşma saat 13:30'da başlayacak.
22 Ocak Cumartesi
13.30 | Öznur Kablo Yeni Malatyspor - Beşiktaş - Zorbay Küçük
16.00 | Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük - Suat Arslanboğa
16.00 | Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe - Alper Ulusoy
19.00 | Medipol Başakşehir - Göztepe - Arda Kardeşler
23 Ocak Pazar
13.30 | Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor - Sarper Barış Saka
16.00 | Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK - Abdulkadir Bitigen
16.00 | GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor - Mert Güzenge
16.00 | Altay - İttifak Holding Konyaspor - Yasin Kol
19.00 | Galatasaray - Trabzonspor - Atilla Karaoğlan