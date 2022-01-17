Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek Hakemler açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçında Halil Umut Meler, Fenerbahçe-Altay maçında Hüseyin Göçek, Trabzonspor-Giresunspor maçında Alper Ulusoy ve Galatasaray-Kasımpaşa maçında Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

İşte 22. haftanın hakemleri;

YARIN 17:00 - Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

YARIN 20:00 - Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler

YARIN 20:00 - Konyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

19 OCAK ÇARŞAMBA 17:00 - Rizespor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19 OCAK ÇARŞAMBA 17:00 - Göztepe-Sivasspor: Suat Arslanboğa

19 OCAK ÇARŞAMBA 17:00 - Kayserispor-Başakşehir: Mete Kalkavan

19 OCAK ÇARŞAMBA 20:00 - Fenerbahçe-Altay: Hüseyin Göçek

19 OCAK ÇARŞAMBA 20:00 - Trabzonspor-Giresunspor: Alper Ulusoy

20 OCAK PERŞEMBE 17:00 - Alanyaspor-Hatayspor: Bahattin Şimşek

20 OCAK PERŞEMBE 20:00 - Galatasaray-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu