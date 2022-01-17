Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek Hakemler açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçında Halil Umut Meler, Fenerbahçe-Altay maçında Hüseyin Göçek, Trabzonspor-Giresunspor maçında Alper Ulusoy ve Galatasaray-Kasımpaşa maçında Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.
İşte 22. haftanın hakemleri;
YARIN 17:00 - Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
YARIN 20:00 - Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler
YARIN 20:00 - Konyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol
19 OCAK ÇARŞAMBA 17:00 - Rizespor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19 OCAK ÇARŞAMBA 17:00 - Göztepe-Sivasspor: Suat Arslanboğa
19 OCAK ÇARŞAMBA 17:00 - Kayserispor-Başakşehir: Mete Kalkavan
19 OCAK ÇARŞAMBA 20:00 - Fenerbahçe-Altay: Hüseyin Göçek
19 OCAK ÇARŞAMBA 20:00 - Trabzonspor-Giresunspor: Alper Ulusoy
20 OCAK PERŞEMBE 17:00 - Alanyaspor-Hatayspor: Bahattin Şimşek
20 OCAK PERŞEMBE 20:00 - Galatasaray-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu