Süper Lig yayın haklarında yeni dönem yakın! Türk modeli gündemde...

Süper Lig maç yayın hakları için bu yıl yeni bir yayın ihalesi yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, daha önce süreci Haziran ayında başlayacağını ve Aralık'ta da son bulacağını açıkladı.

Aralık ayından sonra Türk futbolu için yeni bir dönem başlayacak. Yaklaşık 5 yıl önce yapılan yayın ihalesi 2022 yılında yeniden düzenlecek. Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) uzun süredir bu ihalenin üzerinde çalışıyor. Yurtdışı örnekler inceleniyor.

Yayın ihalesinde Türk modeli ne demek?

Ancak burada “Türk modeli” devreye girebilir. Kulüpler ve TFF’nin Digiturk’ü satın alması da gündemde. Zor ama imkansız değil. Çünkü kulüplerin mevcut yayıncı kuruluş ile ilgili sorunları bitmedi. Bu konuda en çok tavır ortaya koyan kulüp Fenerbahçe oldu. Kulüpler Birliği üyesi başkanlar da mevcut durumdan sık sık şikayet ediyor.

Dünyada örneği yok! Kulüpler kendi dekoderlerini satacak

Birkaç farklı model Kulüpler Birliği’nin masasında duruyor. Ortak bir konsorsiyum ile maçları yayınlayan platformu satın alma fikri de var. Başka bir formül ise kulüplerin dekoderleri kendi satması. Yani yayıncı kuruluş maçları yayınlayacak ancak dekoder ve dijital üyelikleri kulüpler kendi pazarlayacak. Bu iki modelde dünyada örneği bulunmuyor.

İngiltere formülü de masada

Bir başka formül ise İngiltere de olduğu gibi birkaç farklı yayıncı ve telekomünikasyon şirketinin olduğu bir formül. Henüz netlik kazanan bir durum yok. TFF ve Kulüpler Birliği’nin masasındaki formüller bunlar.

(AJANSSPOR)