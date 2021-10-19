Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

İddaa’da Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. Süper Lig'de 9. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

FUTBOL 19.10.2021 - 18:16 19.10.2021 - 18:17 Kartal Bakışı
Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de 9. hafta sonuçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe , 290 oranla zirvede yer aldı. Beşiktaş ve lider Trabzonspor'a 3.20 oran verilirken, Galatasaray ise 4.30 oran verildi.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe - 2,90

Beşiktaş - 3,20

Trabzonspor - 3,20

Galatasaray - 4,30

Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

Batshuayi pres yaptı Alex Teixeira golü attı

Batshuayi pres yaptı Alex Teixeira golü attı

Beşiktaş - 2.75

Fenerbahçe - 2.75

Trabzonspor - 3.80

Galatasaray - 4.60

#iddiaa #Şampiyonluk #oran
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