Süper Lig şampiyonluk oranları değişti
İddaa’da Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. Süper Lig'de 9. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
FUTBOL 19.10.2021 - 18:16 19.10.2021 - 18:17 Kartal Bakışı
Süper Lig'de 9. hafta sonuçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe , 290 oranla zirvede yer aldı. Beşiktaş ve lider Trabzonspor'a 3.20 oran verilirken, Galatasaray ise 4.30 oran verildi.
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe - 2,90
Beşiktaş - 3,20
Trabzonspor - 3,20
Galatasaray - 4,30
Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)
Beşiktaş - 2.75
Fenerbahçe - 2.75
Trabzonspor - 3.80
Galatasaray - 4.60
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