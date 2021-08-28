Süper Lig ekibi Adem Ljajic'i istiyor

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor.

FUTBOL 28.08.2021 - 12:01 28.08.2021 - 12:02 Kartal Bakışı
Süper Lig ekibi Adem Ljajic'i istiyor

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Kadrosunu son olarak Emre Mor ile güçlendiren Karagümrük, siyah beyazlıların Alex Teixeira transferinden sonra kadro planlamasında ikinci plana düşen 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

2018 yılından beri Beşiktaş'ın formasını giyen Ljajic'in, sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. (TRT SPOR)

#fatih karagümrük #LJAJİC #Beşiktaş
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