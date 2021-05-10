Süper Lig 41. haftanın hakemleri belli oldu! İşte Beşiktaş Karagümrük maçının hakemi!

Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. İşte Beşiktaş Karagümrük maçının hakemi...

GÜNDEM 10.05.2021 - 17:02 10.05.2021 - 17:06 Kartal Bakışı
Süper Lig 41. haftanın hakemleri belli oldu! İşte Beşiktaş Karagümrük maçının hakemi!

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık, Fenerbahçe - Sivasspor maçını Halis Özkahya ve Denizlispor - Galatasaray maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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41. hafta maçların hakemleri;

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Ali Şansalan)

20.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)

20.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Özkahya)

20.30 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rİzespor (Zorbay Küçük)

20.30 Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)

20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)

20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük (Ali Palabıyık)

20.30 Gençlerbirliği - Göztepe (Suat Arslanboğa)

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