Süper Lig 39. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş Cumartesi akşamı Hatayspor'u Vodafone Park stadyumunda konuk edecek.
FUTBOL 30.04.2021 - 12:44 30.04.2021 - 12:45 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynayacağı lig maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Süper ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Mayıs Cumartesi:
20.30 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Ali Palabıyık
2 Mayıs Pazar:
16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halis Özkahya
3 Mayıs Pazartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P