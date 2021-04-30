Süper Lig 39. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş Cumartesi akşamı Hatayspor'u Vodafone Park stadyumunda konuk edecek.

FUTBOL 30.04.2021 - 12:44 30.04.2021 - 12:45 Kartal Bakışı
Süper Lig 39. hafta hakemleri belli oldu

Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynayacağı lig maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Süper ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Mayıs Cumartesi:

20.30 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Ali Palabıyık

2 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halis Özkahya

3 Mayıs Pazartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler

7-0'lık galibiyetin şifreleri!

7-0'lık galibiyetin şifreleri!

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu

#Beşiktaş-Atakaş Hatayspor #hakem #haftanın hakemleri
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