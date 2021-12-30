iraat Türkiye Kupası 5. tur maçları Beşiktaş - Altay karşılaşmasıyla sona erdi. İki renktaş takım Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'deki karşılaşmanın ilk yarısında takımlar yakaladıkları fırsatlardan sonuç çıkaramadı ve devreye golsüz girildi.

Mücadelede eşitliği bozan taraf Beşiktaş oldu. 61. dakikada kale önünde topla buluşan Atiba Hutchinson takımını öne geçiren isim oldu.

Maçın ardından Kanadalı futbolcu, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli orta saha, "Bugün iyi bir maç oldu, yılı galibiyetle bitirdik. Normalden biraz daha az fırsatlar bulduk ama maça doğru şekilde yaklaştık, ilk golü de biz bulduk. Önümüzde bir Süper Kupa var. Onu da kazanarak öz güvenimizi daha yerine getirmeyi istiyoruz." dedi.

"Hocamızla aramızda iyi bir iletişim var ama çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" diyen Atiba, "Önümüzde bir Süper Kupa maçı var. Onu da kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Umut Meraş maçın ardından, "İyi mücadele ettik, kazanmayı hak ettik. Her geçen gün oyunumuzu ilerletmeye çalışıyoruz. Mutluyuz. Süper Kupa'yı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş'ta 6. maçına çıkan Serdar Saatçı, "Kendimi konuşmayı pek sevmem ama sahaya çıktığımda Beşiktaş armasını en iyi şekilde temsil etmem gerektiğini biliyorum. Üstüne koymam gerekiyor. Burada kalmamam, devam etmem, gelişmem gerekiyor. Daha yaşım genç, inşallah daha iyi olacağım." diye konuştu. (NTVSPOR)