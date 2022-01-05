Geçen sezonunun iki kupalı şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalisti Süper Kupa'yı almak için bu akşam Katar'ın başkenti Doha'da karşı karşıya gelecek.

5 bin bilet satıldı

Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda bu akşam saat 20.45'te başlayacak karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. 40 bin 740 kapasiteli stadyumda sadece 5 bin kişinin bilet aldığı öğrenildi. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) onayıyla Doha Büyükelçiliği, taraftarları maça çekmek için ücretsiz bilet dağıtımına başladı.

Beşiktaş taraftarından Katar boykotu çağrısı gelmişti

Süper Lig'in son haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kaybettiği Konyaspor maçının ardından siyah beyazlı taraftarlar TFF'ye tepkilerini göstermek için Katar boykotu çağrısında bulunmuştu. Başta Beşiktaş'ın en etkili taraftar grubu olan Çarşı, olmak üzere taraftarlar #KatarOlayıYatar etiketini en çok okunanlar listesine sokmuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi de gitmedi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de Katar'daki Süper Kupa finaline gitmeme kararı almıştı. Çebi'nin, İstanbul'da kulüp ile ilgili toplantıları olduğu gerekçesiyle Doha'ya gitmediği öğrenilmişti. (AJANSSPOR)