Geçen sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor Süper Kupa'yı kazanmak için Katar'da sahaya çıkacak.

3 MİLYON EURO GELİR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa'nın Katar'da yapılması için verdiği kararın altında maddiyat bulunduğu öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre TFF, karşılaşmanın Doha'da yapılması karşılığında 3 milyon Euro'ya yakın gelir elde edilecek.

BEŞİKTAŞ VE ANTALYASPOR'A PİYANGO

TFF'de gelecek 3 milyon Euro'nun bir kısmının Süper Kupa finaline çıkacak iki takım Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor'a verilmesi fikri ağırlık kazandı. Son anda karşı bir karar çıkmazsa kupayı kazanan takıma 1 milyon Euro, kaybedene ise 500 bin Euro verilmesi planlanıyor.

5 OCAK'TA OYNANACAK

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 5 Ocak 2022 çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. 40 bin 740 kapasiteli stadyum, Al-Rayyan'ın iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri, Süleyman Özay ve Candaş Elbil, dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak. Maçın biletleri Katar Futbol Federasyonu sitesinden alınabiliyor. (AJANSSPOR)