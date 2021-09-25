Stefano Marrone'den sakatlık açıklaması
Beşiktaş'ın İtalyan kondisyoneri Marrone'den sakatlık açıklaması geldi. Marrone sosyal medyadan yazılanlara cevap verdi.
Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıkların ardından İtalyan kondisyoner Stefano Marrone, sosyal medya hesabından taraftarlara cevap verdi. Stefano Marrone daha sonra bu paylaşımları sildi.
Stefano Marrone ilk olarak "Bizim buradaki 3. sezonumuz ve aynı idman metotlarını kullanıyoruz. Sakatlıkların yarısı darbe. Ne kadar maç oynarsan o kadar darbe olur. Adale sakatlıkları ise zemin, yorgunluk, yoğun fikstür olur. Şanssızlık." açıklamasını yaptı.
Açıklamalarına devam eden Stefano Marrone "Milli oyuncularımız bizimle idman yapmadıkları için hiçbir yükleme yapmadan yine adale sakatlığı yaşadılar. Tabii ki çok ciddi bir konu, bu sorunu halletmek için inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN SAKAT FUTBOLCULARI
Domagoj Vida
Welinton
Necip Uysal
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Rachid Ghezzal
Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Cyle Larin
Michy Batshuayi
Francisco Montero (Hasta)
Salih Uçan
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson
(SPORX)
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