Sporting'li Nuno Santos Beşiktaş maçı hakkında konuştu

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C grubu 3. maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi Sporting forması giyen Santos açıklamalar yaptı.

FUTBOL 12.10.2021 - 17:00 12.10.2021 - 17:04 Kartal Bakışı
Sporting'li Nuno Santos Beşiktaş maçı hakkında konuştu
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Sporting forması giyen Nuno Santos, Portekiz'de açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili mesaj yolladı.

Beşiktaş'ı yenebileceklerini kaydeden Portekizli futbolcu, "Şu anda takım hazır durumda. Her türlü zorlukla başa çıkabilecek bir takımımız var. Maç maç bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı gelince onu, lig maçı gelince onu düşünüyoruz. Şimdi Belenenses ile oynayacağız, rakibimize saygı duyuyoruz. Ancak kazanıp, Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir çarpışmaya çıkacağız. Beşiktaş maçında galibiyet için büyük bir hevesle sahada olacağız. Çok kaliteli oyuncularımız var ve karşımıza çıkabilecek her şeye hazırız." dedi.

Beşiktaş ile Sporting, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 19 Ekim Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. (SPORX)

#Beşiktaş #Sporting #nuno santos
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