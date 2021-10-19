Sporting maçında Rosier detayı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, bugün grubun üçüncü maçında evinde Sporting Lizbon'u konuk edecek.

GÜNDEM 19.10.2021 - 18:32 19.10.2021 - 18:35 Kartal Bakışı
Sporting maçında Rosier detayı

Temsilcimiz Beşiktaş, bugün Şampiyonlar Ligi maçında evinde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk edecek. Tamam ya da devam maçı niteliğinde olan karşılaşma saat 19:45'te başlayacak.

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların dönmesinin ardından takımın ilk 11'i merak edilirken, sağ bekte görev yapan Rosier ile ilgili bir detay dikkat çekti.

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Fransız oyuncu, Beşiktaş'tan önceki kulübü olan Sporting Lizbon'a karşı bugün rakip olarak sahada olacak. Eski takımına karşı mücadele verecek olan Rosier'in Sporting Lizbon'a transfer döneminde Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade etmiş ve bunun sonucunda Beşiktaş'a bonservisiyle birlikte yeniden transfer olmuştu. (SABAH)

#şampiyonlar ligi #Beşiktaş #Sporting
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