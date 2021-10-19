Sporting maçında korner kabusu

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, Sporting'i konuk etti. Siyah - beyazlılar, ilk yarıda rakibinin kullandığı kornerlerden gelen gollere engel olamadı.

FUTBOL 19.10.2021 - 20:42 19.10.2021 - 20:45 Kartal Bakışı
Sporting maçında korner kabusu
Sergen Yalçın; Bu kadar sıkıntı yaşamayı beklemiyorduk

Sergen Yalçın; Bu kadar sıkıntı yaşamayı beklemiyorduk

Sporting, önce 15. dakikadaki korner organizasyonunda ön direğe yapılan ortanın arkaya aşırtılması sonucunda Coates'in tamamlamasıyla 1-0 öne geçti.

Ardından Portekiz ekibi, 27. dakikada birebir aynı organizasyonla ve yine Coates'in kafa vuruşuyla durumu 2-1'e getirdi.

Sonrasında ise 43. dakikada kullanılan kornerde Coates topa yükseldi ve vurdu. Bu kafa vuruşunda top, Vida'nın eline temas etti ve hakem VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

Sporting'in kazandığı penaltıyı 43. dakikada Sarabia gole çevirdi. (SPORX)

#Beşiktaş #Sporting #korner
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