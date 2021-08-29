Sporting Lisbon deplasmanda berabere kaldı

Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Sporting Lizbon, Portekiz Premier Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Famalicao'ya konuk oldu.

Ev sahibi ekip 68. dakikada Nuno Mendes'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 82. dakikada Sporting, Joao Palhinha ile skora dengeyi getirdi. Maç 1-1 berabere sonuçlanırken Sporting, ligde ilk kez puan kaybı yaşadı.