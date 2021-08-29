Sporting Lisbon deplasmanda berabere kaldı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lisbon, Portekiz'de Famalicao engeline takıldı.

FUTBOL 29.08.2021 - 18:36 29.08.2021 - 18:41 Kartal Bakışı
Sporting Lisbon deplasmanda berabere kaldı

Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Sporting Lizbon, Portekiz Premier Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Famalicao'ya konuk oldu.

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Ev sahibi ekip 68. dakikada Nuno Mendes'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 82. dakikada Sporting, Joao Palhinha ile skora dengeyi getirdi. Maç 1-1 berabere sonuçlanırken Sporting, ligde ilk kez puan kaybı yaşadı.

#Beşiktaş #Sporting Lisbon
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