İşte yazarların Beşiktaş görüşleri...

Mehmet Demirkol: 'Batshuayi'yi oynatacak bir adam'

Beşiktaş'ın temel sorunu bu oyun yapısı içinde Batshuayi'den bir performans alamayışı. Bunun Pjanic'li oyuna uyum sağlamakta ilerleme sağlanamamasıyla bir ilintisi olduğunu düşünüyorum. Güven'in Batshuayi'yi rahatlattığı ve savunmayı kalabalıkla dağıttıkları anlarda Belçikalı da yükseldi. Öte yandan belli ki Güven bir istikrar güveni vermiyor. Bunu sağlayacak bir oyuncu bulunursa ne alâ. Onun dışında belki bir de sol bek alınabilir ama devre arasında bu seviyeyi yakalayabilmek kolay değil.

Cem Dizdar: 'Asıl sorun: Planlama & koordinasyon'

"Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyoruz" diye çıkılan yolda, 'adı büyük oyuncular' toplandı ama ortaya 'derme çatma' bir organizasyon çıktı. Gelinen noktada oyunculardan daha çok 'planlama ve koordinasyon sorunları' olduğu açık. Mevcutlardan daha iyisi bulunsa bile eski döneme dair muazzam kayıplar en yetkili ağızlardan açıklanmışken transfere nereden para bulunacak? Kaldı ki tıpkı Fenerbahçe gibi henüz teknik adamın adı bile konulmamışken. Bu sezonu mevcut kadro ve Önder Karaveli ile gerçek bir 'fırsat yılı'na çevirmek en doğru adım olacaktır.

Faik Çetiner; 'Bir stoper bir de sol bek şart'

Beşiktaş'ın zirve yarışına katılması çok zor. Yönetim, hoca konusunda neden kararsız anlamış değilim. Geldiği günden beri başarılı olan Karaveli ile devam etmek işin doğrusu. Beşiktaş'ın bu yılki tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası olur. Elbette takviyeler gerekli. Öncelikle yerli ya da yabancı bir kaleci alınmalı. Ama kim? Kaleci bulmak kolay değil. Bunun dışında sıkıntılar defansta. Stoper ve sol bek şart. Ara transferde bu oyuncuları bulmak kolay değil. Gündemde olan Abdülkerim Bardakçı'yı Konya bırakmaz. Stoper için Kaan Ayhan, forvete de Genoa'da umduğunu bulamayan Ekuban kadroya dahil edilirse, teknik heyet nefes alır.

Deniz Çoban: 'Domagoj Vida misyonunu tamamladı'

Beşiktaş'ın bir an önce teknik direktör kararını vermesi lazım. Önder hocayla mı devam edecekler, yoksa yeni bir hoca mı bulacaklar? Bu kararın gecikiyor olması takım için ciddi bir vakit kaybı. Takımın iyi bir stopere ihtiyacının olduğu gerçek. Vida'nın artık Beşiktaş'taki misyonunu tamamladığını düşünüyorum. Rosier'in bir yedeğinin olmaması, Beşiktaş'ı savunmada sıkıntıya sokuyor. Beşiktaş'ın bu sezonu fırsat bilip gençlere yönelmesi çok yerinde olur. Rıdvan, Can Bozdoğan, Güven Yalçın gibi isimlerin süre almalarını sağlamak önemli bir adım. (FANATİK)