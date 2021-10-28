Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandıABONE OLSpor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. haftada görev alacak hakemler şunlar:

29 Ekim Cuma:

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

Spor Toto 1. Lig hakemleri de açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka

16.00 Manisa FK-Beypiliç Boluspor: Alper Akarsu

19.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol

31 Ekim Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Altaş Denizlispor-Kocaelispor: Davut Dakul Çelik

19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay

1 Kasım Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: Onur Özütoprak

20.00 Adanaspor-Altınordu: Oğuzhan Çakır