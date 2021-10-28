Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandıABONE OLSpor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. haftada görev alacak hakemler şunlar:
29 Ekim Cuma:
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
30 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
31 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
1 Kasım Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
Spor Toto 1. Lig hakemleri de açıklandı
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
30 Ekim Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka
16.00 Manisa FK-Beypiliç Boluspor: Alper Akarsu
19.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol
31 Ekim Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Altaş Denizlispor-Kocaelispor: Davut Dakul Çelik
19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
1 Kasım Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: Onur Özütoprak
20.00 Adanaspor-Altınordu: Oğuzhan Çakır
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