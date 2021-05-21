Spor severlere müjde! TRT'nin yeni kanalı TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? İşte TRT Spor Yıldız frekans bilgileri
Spor severlerin hayatına bir spor kanalı daha dahil oldu. TRT bünyesinde yeni spor kanalı açıldı. Peki TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? İşte TRT Spor Yıldız frekans bilgileri, yayın bilgileri...
TRT yeni kanalı vatandaşlara sundu. TRT Spor Yıldız adıyla yayın hayatına başlayan kanalda bir çok dalda spor müsabakaları, spor programları izleyenlerle buluşacak. İşte TRT yeni kanalı olan TRT Spor Yıldız frekans bilgileri...
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda açılışı yapılan TRT Spor Yıldız'da tenis turnuvaları, voleybol müsabakaları, atletizm müsabakaları ve daha birçok spor dalına ait müsabakalar spor severlerle buluşacak.
Uydudan TRT Spor Yıldız Nasıl İzlenir?
TRT’nin yeni spor kanalı TRT Spor Yıldız Türksat frekans bilgileri şu şekilde:
Türksat 4A (HD)
Frekans: 11958
Polarizasyon: Dikey (Vertical)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 5/6
TRT Spor Yıldız Nasıl İzlenir?
Digiturk 87. Kanal
D-Smart 86. Kanal
Kablo TV 242. Kanal
Tivibu: 55. Kanal
Turkcell TV+ 71. Kanal
Vodafone TV 72. Kanal
TRT Spor Yıldız Youtube Canlı Yayını Olacak mı?
TRT Spor Yıldız için henüz Youtube ile ilgili bir bilgi paylaşımı gelmedi.
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