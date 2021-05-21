Spor severlere müjde! TRT'nin yeni kanalı TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? İşte TRT Spor Yıldız frekans bilgileri

TRT yeni kanalı vatandaşlara sundu. TRT Spor Yıldız adıyla yayın hayatına başlayan kanalda bir çok dalda spor müsabakaları, spor programları izleyenlerle buluşacak. İşte TRT yeni kanalı olan TRT Spor Yıldız frekans bilgileri...

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda açılışı yapılan TRT Spor Yıldız'da tenis turnuvaları, voleybol müsabakaları, atletizm müsabakaları ve daha birçok spor dalına ait müsabakalar spor severlerle buluşacak.

Uydudan TRT Spor Yıldız Nasıl İzlenir?

TRT’nin yeni spor kanalı TRT Spor Yıldız Türksat frekans bilgileri şu şekilde:

Türksat 4A (HD)

Frekans: 11958

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 5/6

TRT Spor Yıldız Nasıl İzlenir?

Digiturk 87. Kanal

D-Smart 86. Kanal

Kablo TV 242. Kanal

Tivibu: 55. Kanal

Turkcell TV+ 71. Kanal

Vodafone TV 72. Kanal

TRT Spor Yıldız Youtube Canlı Yayını Olacak mı?

TRT Spor Yıldız için henüz Youtube ile ilgili bir bilgi paylaşımı gelmedi.