Sörloth iddiası! Leipzig olmazsa Beşiktaş...
Forvete transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta gözler Norveçli golcü Sörloth'un üzerinde...
GÜNDEM 24.05.2021 - 09:43 24.05.2021 - 09:48 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın gözü Alexander Sörloth transferinde. Norveçli golcü, RB Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor. Anlaşmazsa olmazsa rota Beşiktaş olabilr.
Haber Global kanalındaki Kontra programından Candaş Tolga Işık Sörloth transferi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı:
"Sörloth eğer Leipzig ile anlaşamazsa, şampiyonlar ligi nedeniyle çok büyük ihtimalle Beşiktaş'a gelecek."
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P