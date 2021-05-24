Sörloth iddiası! Leipzig olmazsa Beşiktaş...

Beşiktaş'ın gözü Alexander Sörloth transferinde. Norveçli golcü, RB Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor. Anlaşmazsa olmazsa rota Beşiktaş olabilr.

Haber Global kanalındaki Kontra programından Candaş Tolga Işık Sörloth transferi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı:

"Sörloth eğer Leipzig ile anlaşamazsa, şampiyonlar ligi nedeniyle çok büyük ihtimalle Beşiktaş'a gelecek."