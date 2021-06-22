Son Dakika! Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaştı

Yılan hikayesine dönen anlaşma sonunda sağlandı. Beşiktaş ile Sergen Yalçın anlaştı.

GÜNDEM 22.06.2021 - 19:11 22.06.2021 - 19:21 Kartal Bakışı
Son Dakika! Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaştı

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı.

Sergen Yalçın ile Beşiktaş arasındaki anlaşma sonrasında ilk paylaşım

Sergen Yalçın ile Beşiktaş arasındaki anlaşma sonrasında ilk paylaşım

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın'dan oluşan üçlü zirve gerçekleşti. Görüşme sonunda, taraflar yeniden anlaşma sağladı. Resmi prosedürler ve sözleşme detayları, ilerleyen süreçte kulüp kaynaklarından açıklanacak.  (TRT SPOR)

#Sergen Yalçın #Beşiktaş
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