Son Dakika! Beşiktaş Antalya Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı!

TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadyumu'nun kapasitesinin üçte biri oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır.