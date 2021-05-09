Son Dakika! Beşiktaş Antalya Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı!

Beşiktaş Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası finali 18 Mayıs'ta İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak. Peki seyirci olacak mı?

GÜNDEM 09.05.2021 - 22:19 09.05.2021 - 22:19 Kartal Bakışı
Son Dakika! Beşiktaş Antalya Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı!

TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadyumu'nun kapasitesinin üçte biri oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Ali Ece: Mevcut kadro derinliği yetersiz kaldı

Ali Ece: Mevcut kadro derinliği yetersiz kaldı

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır.

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