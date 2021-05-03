Sokağa çıkma muafiyet belgesi nasıl alınır? Çalışma izin belgesini kimler, nasıl alabilir?

Ülkemiz 17 Mayıs saat 05:00'a kadar tam kapanmaya girdi. Aralıksız sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı söz konusu tarihlerde çalışma izin görev belgesi olanlar kısıtlamadan muaf olacaklar. Peki Çalışma izin (muafiyet) belgesi nereden alınır, kimler alabilir?

Muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan görevliler için, iş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan tüm belgelerin geçerliliği son dakika kararı ile 7 Mayıs saat 24'da kadar geçerli olacak.

Muafiyet kapsamında bulunan yerlerde çalışanlar, e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden "görev belgesi" müracaatı yapabiliyor. Şartları sağlayanlara görev belgesi sistem üzerinden düzenleniyor.

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.