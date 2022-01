Masumlar Apartmanı yeni oyuncu ile dikkat çekti. Han'ın dayak yediği kareler sonrası Masumlar Apartmanı Mazo ismi araştırılmaya başlandı.

Masumlar Apartmanı Mazo kim sorusu gündeme bomba gibi düştü. Masumlar Apartmanı hem güldüren hem eğlendiren zaman zaman duygulandıran sahneleriyle diziseverleri ekranlara bağlamaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerinde toplayan diziye yeni bir isim dahil oluyor. Masumlar Apartmanı Mazo hakkında merak edilenler haberimizde.

Masumlar Apartmanı Mazo kim?

Mazo diziye Han'a takıntısı olan karakter olarak dahil oluyor. Diziye hızlı bir giriş yapan Mazo karakteri diziye yeni bir soluk getirecek. Masumlar Apartmanı mazo'nun gerçek hikayesi de merak ediliyor. Son bölümde de Han'ı bir yere kapatması gelecek hakkında fikir veriyor. Mazo'nun Safiye'nin düğününe kadar gelmesi ve Hikmet ile arasında geçen diyalog akıllara Ömer'i getirdi. Han ve Mazo kardeş olabilir yorumları yapılmaya başlandı.

Masumlar Apartmanı Mazo gerçek hikayesi? Mazo gerçekte Ömer mi?

Mazo'nun gerçek hikayesini Masumlar Apartmanı yeni bölümlerde öğreneceğiz.

Armağan Oğuz kimdir?

Armağan Oğuz, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. 2004’te İstanbul Erkek Lisesi’nden ve ardından Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun oldu. “2008 Best Model of Türkiye” ödülünü aldı ve aynı sene “Best Model of the World” yarışmasında Türkiye’ ye ikincilik ödülünü getirdi. Sonrasında New York’a yerleşti ardından kariyerini New York Film Academy’de aldığı sinema oyunculuğu eğitimiyle sürdürdü.

Hem model olarak görev alırken bir yandan da oyunculuk yapmaya başladı. 2011'de New York Fashion Week‘te yer aldı. Ardından oyuncu olarak Amerika’da bazı okul projelerinde ve bağımsız filmlerde roller aldı. Oyunculuk eğitimimi Hollywood Film Akademisi’nde tamamladı. 2012 yılında Türkiye’ye döndü. Dağ 2'de rol aldı. Oyuncu 1,92 boyunda ve 83 kilodur.

Armağan Oğuz dizileri

Masumlar Apartmanı – TRT1 (2021)

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı – TRT1 (2021)

Kuzey Yıldızı (2020)

Diriliş Ertuğrul (2019)

Börü (2018)

Fİ (2016-17)

Ah Neriman (2014)

İnadına Yaşamak (2013)

