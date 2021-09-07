Siyah beyazlı takımda proje transferleri devam edecek!
Siyah beyazlı kulüp için genç yetenekleri siyah-beyazlı kulübe kazandırma projesinin sürdürüleceği ifade edildi.
GÜNDEM 07.09.2021 - 10:51 07.09.2021 - 11:13 Kartal Bakışı
Beşiktaş’ın kaynak düzeninden sorumlu yönetici Fırat Fidan ve alt yapının başına getirtilen Mehmet Ekşi’nin yaptığı planlama çerçevesinde, genç yetenekleri siyah-beyazlı kulübe kazandırma projesinin devam edeceği öğrenildi.
Son olarak Gölcük’ten 15 yaşındaki Enes Cinemre’yi kulübe kazandıran yönetim, önümüzdeki günlerde yabancı ve yerli genç yetenekleri de öz kaynak düzenine dahil edecek.
Cinemre’nin yeteneğini beğenen Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da, bu tür projelere destek olduğu belirtilirken, Mehmet Ekşi’nin ise gençlerin fiziksel gelişimi üzerinde çok durduğu bildirildi.
(MİLLİYET)
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