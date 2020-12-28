Sivasspor maçında Necip Uysal ilk 11'de!

Yalçın, Josef de Souza'nın sakatlık, Aboubakar'ın ise annesinin vefatından dolayı olmaması nedeniyle ilk 11'de zorunlu değişikliklere gitti.

Brezilyalı futbolcunun yerine orta sahada Necip Uysal'a formayı veren Sergen Yalçın, Dorukhan'ı yedek kulübesinde oturtmayı tercih etti.

Sakatlığını atlatan Cyle Larin de yedek kulübesinde maça başlarken, Kanadalı hücumcunun yerine Kevin N'Koudou ilk 11'de yer buldu.