Sivasspor maçında Necip Uysal ilk 11'de!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor karşılaşmasında sürprize imza attı.

FUTBOL 28.12.2020 - 18:58 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sivasspor maçında Necip Uysal ilk 11'de!

Yalçın, Josef de Souza'nın sakatlık, Aboubakar'ın ise annesinin vefatından dolayı olmaması nedeniyle ilk 11'de zorunlu değişikliklere gitti.

Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

Brezilyalı futbolcunun yerine orta sahada Necip Uysal'a formayı veren Sergen Yalçın, Dorukhan'ı yedek kulübesinde oturtmayı tercih etti.

Sakatlığını atlatan Cyle Larin de yedek kulübesinde maça başlarken, Kanadalı hücumcunun yerine Kevin N'Koudou ilk 11'de yer buldu.

#Beşiktaş #Sivasspor
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