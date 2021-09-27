Sivas karşılaşması Başakşehir’de oynanabilir

Vodafone Park'ın zeminin futbolcuların sakatlığına sebep olması nedeniyle Beşiktaş yönetimi girişimlere başladı.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de 2 Ekim'deki Sivasspor maçını farklı bir stadyumda oynamak istediği anlaşıldı.

Akıllara ilk olarak Kocaeli'nin stadının geldiği ancak aynı tarihte Kocaeli-İstanbul karşılaşması olması sebebiyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ön plana çıktığı kaydedildi.

Gelişmeler bekleniyor.

(FANATİK)