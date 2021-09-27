Sivas karşılaşması Başakşehir’de oynanabilir

Yeni sezonda Vodafone Park'ın zeminin futbolcuların sakatlığına sebep olması nedeniyle Beşiktaş yönetimi yeni arayışlar içine girdi.

GÜNDEM 27.09.2021 - 09:53 27.09.2021 - 10:03 Kartal Bakışı
Sivas karşılaşması Başakşehir’de oynanabilir

Vodafone Park'ın zeminin futbolcuların sakatlığına sebep olması nedeniyle Beşiktaş yönetimi girişimlere başladı.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de 2 Ekim'deki Sivasspor maçını farklı bir stadyumda oynamak istediği anlaşıldı.

Akıllara ilk olarak Kocaeli'nin stadının geldiği ancak aynı tarihte Kocaeli-İstanbul karşılaşması olması sebebiyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ön plana çıktığı kaydedildi.

Gelişmeler bekleniyor.

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(FANATİK)

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