Sivas karşılaşması Başakşehir’de oynanabilir
Yeni sezonda Vodafone Park'ın zeminin futbolcuların sakatlığına sebep olması nedeniyle Beşiktaş yönetimi yeni arayışlar içine girdi.
GÜNDEM 27.09.2021 - 09:53 27.09.2021 - 10:03 Kartal Bakışı
Vodafone Park'ın zeminin futbolcuların sakatlığına sebep olması nedeniyle Beşiktaş yönetimi girişimlere başladı.
Beşiktaş'ın, Süper Lig'de 2 Ekim'deki Sivasspor maçını farklı bir stadyumda oynamak istediği anlaşıldı.
Akıllara ilk olarak Kocaeli'nin stadının geldiği ancak aynı tarihte Kocaeli-İstanbul karşılaşması olması sebebiyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ön plana çıktığı kaydedildi.
Gelişmeler bekleniyor.
(FANATİK)
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