Sipahioğlu, Kaynar'ın adalet ve imtina vurgulu paylaşımından rahatsız oldu

Zirveyi yakından ilgilendiren maç öncesi Erol Kaynar'ın paylaşımına verilen yanıt dikat çekti.

Beşiktaş Kulübü İletişim Sorumlusu Erol Kaynar, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi adalet vurgusu yapan bir paylaşımda bulundu.

"İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, "VAR" olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz!" paylaşımında bulundu.

Kaynar'ın paylaşımına Fenerbahçe cephesinden yönetici Metin Sipahioğlu yanıt verdi.

Sipahioğlu; "Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi. Hakemlerden, VAR’dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!" ifadelerine yer verdi.

Sadece adalet ve imtina vurgusu yapan Erol Kaynar'ın paylaşımından, Sİpahioğlu'nun neden rahatsız olduğu anlaşılamadı.